Схема на более чем 100 миллионов: США обвинили в мошенничестве Unicoin

В США обвинили в мошенничестве криптокомпанию Unicoin. Она якобы привлекли более 100 миллионов долларов, продавая фейковые токены.

В чем обвиняют компанию Unicoin

Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) выдвинула обвинения в мошенничестве против Unicoin Inc, расположенной в Нью-Йорке. Под подозрением находятся все трое топ-менеджеров компании, сообщает 24 Канал со ссылкой на SEC.

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Генерального директора Александра Конанихина, бывшего президента Сильвини Москини, а также бывшего инвестиционного директора Алекса Домингеса обвиняются во введении в заблуждение инвесторов при продаже сертификатов на токены Unicoin и акции компании.

Мы утверждаем, что Unicoin и ее руководители обманули тысячи инвесторов фиктивными обещаниями об обеспечении токенов недвижимостью и другими активами

– заявил представитель SEC Марк Кейв.

На самом деле эта недвижимость, по словам Кейва, стоила лишь небольшую долю от заявленной стоимости,

Стоит знать! Конанихин – бывший российский бизнесмен, который переехал в США. В начале полномасштабной войны он пообещал заплатить 1 миллион долларов тому, кто задержит Владимира Путина.

Как Unicoin обманывал своих инвесторов

По выводам SEC, Unicoin обманула более 5000 инвесторов. В итоге ей удалось собрать от них более 100 миллионов долларов.

Компания якобы уверяла своих инвесторов, что имеет десятилетия финансовой стабильности, хотя ее активов на самом деле часто хватало только на год, а то и на несколько месяцев. Однако Unicoin фальсифицировала фактическую финансовую ситуацию:

Вместо 3 миллиардов привлеченных инвестиций компания на самом деле собрала не более 110 миллионов.

Сертификаты и токены якобы были "зарегистрированы SEC", хотя это неправда.

SEC также обвиняет компанию в незаконной продаже незарегистрированных ценных бумаг.

Комиссия подала иск против Unicoin в суд Южного округа Нью-Йорка. Требует постоянного запрета на подобную деятельность, возврата незаконно полученной прибыли с процентами, штрафов и запрета руководящие должности для всех трех топ-менеджеров.

Следует знать! Юрисконсульта компании Ричарда Девлина также обвинили в распространении ложной информации в документах для инвесторов. Он согласился на урегулирование дела и заплатит штраф в размере 37 500 долларов, однако не признал вины.