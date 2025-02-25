Garantex связан с Россией

Как указано в официальном заявлении, Garantex имеет тесные финансовые связи с рядом российских банков, которые уже находятся под санкциями ЕС, в частности Сбербанком, Т-Банком (бывший Тинькофф) и Альфа-Банком, информирует 24 Канал.

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Созданная в 2019 году, Garantex стала ключевой платформой для торговли криптовалютой в России, особенно для операций в рублях.

Биржа активно продвигала свою ликвидность и возможность осуществлять транзакции без ограничений для российских пользователей. Она поддерживала платежи в рублях и все российские банковские карты.

Заметьте. Наиболее популярным активом на платформе является стейблкоин USDT, а валютная пара "рубль - USDT" демонстрирует рекордные объемы торгов.

Против Garantex уже действовали ограничения

Санкции ЕС стали очередным ударом по Garantex, которая уже с апреля 2022 года находится под ограничениями США. Американские регуляторы обвинили биржу в том, что через нее было отмыто более 100 миллионов долларов незаконных средств.