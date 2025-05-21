У чому звинувачують компанію Unicoin

Комісія з цінних паперів і бірж США (SEC) висунула звинувачення у шахрайстві проти Unicoin Inc, розташованої у Нью-Йорку. Під підозрою знаходяться всі троє топменеджерів компанії, повідомляє 24 Канал з посиланням на SEC.

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Генерального директора Олександра Конанихіна, колишню президентку Сільвіні Москіні, а також колишнього інвестиційного директора Алекса Домінгеса обвинувачують у введенні в оману інвесторів під час продажу сертифікатів на токени Unicoin та акції компанії.

Ми стверджуємо, що Unicoin та її керівники обдурили тисячі інвесторів фіктивними обіцянками про забезпечення токенів нерухомістю та іншими активами

– заявив представник SEC Марк Кейв.

Насправді ж ця нерухомість, за словами Кейва, коштувала лише невелику частку від заявленої вартості,

Варто знати! Конанихін – колишній російський бізнесмен, який переїхав до США. На початку повномасштабної війни він пообіцяв заплатити 1 мільйон доларів тому, хто затримає Володимира Путіна.

Як Unicoin обманював своїх інвесторів

За висновками SEC, Unicoin обманула понад 5000 інвесторів. У підсумку їй вдалося зібрати від них понад 100 мільйонів доларів.

Компанія нібито запевняла своїх інвесторів, що має десятиліття фінансової стабільності, хоча її активів насправді часто вистачало лише на рік, а то й на декілька місяців. Однак Unicoin фальсифікувала фактичну фінансову ситуацію:

Замість 3 мільярдів залучених інвестицій компанія насправді зібрала не більше 110 мільйонів.

Сертифікати та токени нібито були "зареєстровані SEC", хоча це неправда.

SEC також звинувачує компанію в незаконному продажу незареєстрованих цінних паперів.

Комісія подала позов проти Unicoin до суду Південного округу Нью-Йорка. Вимагає постійної заборони на подібну діяльність, повернення незаконно отриманого прибутку з відсотками, штрафів та заборони керівні посади для всіх трьох топменеджерів.

Слід знати! Юрисконсульта компанії Річарда Девліна також звинуватили у поширенні неправдивої інформації у документах для інвесторів. Він погодився на врегулювання справи та сплатить штраф у розмірі 37 500 доларів, однак не визнав провини.