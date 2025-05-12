Гривна относительно евро: будет ли спад цены

Прогнозируется, что курс евро относительно гривны может вырасти. Таким образом, девальвация гривны произойдет, вероятнее всего, до конца весны.

Будет ли падать евро

Как рассказал для 24 Канала экономист Даниил Монин, прогнозируется, что НБУ постепенно девальвацию гривны к евро. Однако до конца весны девальвация будет незначительной.

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Даниил Монин Эксперт по публичным финансам, соавтор стратегии "Украина-2030" от Украинского института будущего Однако я думаю, что курс валют в условиях рекордов международных резервов – полностью во власти НБУ. Он может его как укреплять, так и девальвировать.

По словам Монина, сейчас украинский экспорт падает, а импорт растет. Кроме того, присутствует дисбаланс торговли. В таких условиях укреплять гривну – очевидно глупо.

Обратите внимание! По состоянию на 9 мая, официальный курс евро, по данным НБУ, составляет 46,88 гривны.