С 26 февраля для налогоплательщиков будут действовать новые правила: что изменится

С 26 февраля 2026 года в Украине заработают новые правила отправки налоговых уведомлений-решений (НУР). В них, в частности, учли военные правила уплаты, упростили порядок подачи документов и обновили формы "Р" и "Д".

Как изменились правила подачи НУР?

Изменения в правила отправки налоговых уведомлений утверждены приказом Министерства финансов Украины № 513 от 9 октября 2025 года.

Нововведения призваны согласовать правила с положениями Налогового кодекса Украины и отдельными законодательными актами, а также актуализировать формы налоговых уведомлений.

Основные изменения коснутся следующих аспектов:

Уплата обязательств во время действия военного положения

Если налоговое обязательство уплачивается в течение 30 дней со следующего после получения НУР, то штрафы будут считать отмененными. Пеню не будут начислять, а новое НУР не будут составлять. Это касается формы "Р" и "Д".

НУР в случае ликвидации контролирующего органа

Если орган налоговой, который выдал НУР, ликвидировали, новое решение будет оформлять контролирующий орган, который сейчас администрирует налоги плательщика.

Обновление НУР

Минфин полностью обновил 30 форм-приложений налоговых уведомлений. В частности, формы дополнили унифицированной структурой и едиными форматами отображения информации.

Удобства для плательщиков

Обновленный порядок позволяет отображать информацию о судебных и административных обжалованиях, которые повлияли на размер денежных обязательств. А также предусматривает использование QR-кодов для быстрой и удобной уплаты налогов.

Когда нужно подавать уведомление?