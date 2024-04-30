Запрет российского урана: США хотят ограничить импорт этого сырья из России

Администрация Байдена выступает против импорта обогащенного российского урана. Однако, утвердить этот запрет не так легко.

Почему США против российского урана

Доля обогащенного российского урана составляет почти четверть от всего сырья, которое использует США. Соответственно, американская индустрия приносит значительный доход россиянам.

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Сейчас за продажу обогащенного урана Россия получает от США ориентировочно 1 миллиард долларов ежегодно. Учитывая долю российского продукта на американском рынке, Белый дом имеет определенное беспокойство.

Более того, американское правительство видит риски для экономики США, из-за российского урана. Нужно понимать, что дефицит указанного сырья, может вызвать проблемы во многих сферах.

При этом, заменить сырье из России не так легко. Из-за получения урана из другого источника, его цена для США может вырасти на 20%.

Как США стремится ограничить российский уран

Администрация Байдена ищет альтернативные пути запрета российского сырья. Пока что рассматривается решение этой проблемы, благодаря административным методам.

По состоянию на сейчас, никаких указов, относительно этого вопроса не принято. Указанный законопроект до сих пор рассматривается Сенатом. При том, что Законодатели Палаты представителей приняли это решение еще в декабре 2023 года.

Указанные ограничения должны действовать до 2028 года.