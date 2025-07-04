Тех, кто экономят на еде, становится больше: в Украине вырос уровень бедности

В Украине стремительно увеличивается инфляция. Следовательно, цены на продукты уже выросли. На этом фоне изменился и уровень бедности, по которому каждый 4 украинец вынужден экономить на еде.

Как изменился уровень бедности в Украине

В июне показатель бедности, то есть доля опрошенных людей, что вынуждена экономить на еде, вырос до 25,5%, передает 24 Канал со ссылкой на Центр экономической стратегии.

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Зато в мае инфляция ускорилась, превысив прогноз НБУ, – до 15,9% год к году. Среди основных факторов было стремительный рост цен на сырые продукты, активный экспорт, рост себестоимости и устойчивый потребительский спрос,

Только за месяц больше всего подорожали такие продукты, как фрукты – +17,6%, мясо – +5,4%, а также рыба – +1,4%. А цены на непродовольственные товары росли умеренно – 3,8% год к году.

Интересно! НБУ прогнозирует, что инфляция достигнет своего пика, а дальше начнет замедляться на фоне сбора нового урожая, стабильной энергетики и эффекта высокой базы сравнения (когда показатели в прошлом году уже были очень высокими, что снижает темпы роста в годовом измерении).

В то же время пока уровень бедности в Украине остается стабильно на относительно постоянным, то уровень безработицы за последние годы взял тренд на уменьшение.



Сравнение уровней безработицы и экономия на еде / Скриншот инфографики Центра экономической стратегии

Например, согласно оценкам уровня безработицы в Украине, по данным Info Sapiens, в июне этого года он уменьшился до 12% – это новый наименьший показатель с начала полномасштабной войны