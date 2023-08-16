Уровень безработицы упал вдвое: украинцы постепенно выходят на работу

В июле уровень безработицы в Украине достиг исторического минимума. Число людей, живших на государственную помощь значительно сократилось.

Как изменился уровень безработицы в Украине

В июле этого года количество безработных украинцев сократилось до 112,3 тысячи, против прошлого показателя в 296,7 тысячи. В настоящее время среди них 80,5 тысяч женщин и около 32 тысяч мужчин.

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Количество лиц, получающих пособие по безработице, упало до 47,2 тысячи человек, тогда как ранее показатель составлял 244,4 тысячи человек.

В августе нагрузка на одно свободное рабочее место составляет 2 человека, в то время как на рынке 47,5 тысячи вакантных должностей.

Андрющенко рассказал, какая ситуация с работой в Мариуполе

У работников, которые обслуживают оккупационный "корпус", проблем с работой и зарплатой нет, рассказал советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко.

Где возникают проблемы с вакансиями – в оккупационной "администрации". Возникают проблемы в коммунальных предприятиях, школах, больницах. Там, где чисто "бюджетники". Потому что зарплата "бюджетников" в оккупированном Мариуполе сверхнизкая,

– объяснил он.

Сами же россияне не хотят ехать в оккупированный город за такие деньги. В то время как оставшиеся в городе украинцы тоже не соглашаются работать на оккупационную "администрацию" и бизнес, выплачивающие низкую заработную плату.