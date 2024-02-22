Уровень благосостояния украинцев: какие покупки могут позволить себе граждане

В январе 2024 года среди украинцев провели опрос относительно их уровня благосостояния. Около 32% указали на плохой уровень, 52% на умеренный, а еще 12,5% - хороший.

Как изменилось благосостояние украинцев

С начала войны данные опроса существенно не изменились. Ответы были такими:

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11% – едва сводят концы с концами;

38% – хватает средств только на питание и на приобретение необходимых недорогих вещей;

40% – на жизнь хватает, но приобретение вещей длительного пользования, таких как мебель, холодильник, телевизор, уже вызывает трудности;

8% – обеспечены, но крупные покупки позволить себе не могут;

0,7% – могут позволить себе приобрести все, что хотят.

На вопрос "Как изменились доходы вашей семьи после 24 февраля 2022 года?" 58% украинцев ответили, что произошло сильное или небольшое уменьшение. Еще 32% сообщили, что доходы не изменились, а все остальные отметили существенный и не очень рост.

Опрос был проведен Центром Разумкова с 19 по 25 января 2024 года среди 2000 респондентов на территории, подконтрольной правительству Украины. Теоретическая погрешность выборки не превышает 2,3%.

В отличие от августа 2023 года, выросла доля лиц, которые считают свою постоянную работу основным источником дохода – с 41% до 48%. Также снизилась доля тех, кто получает основной доход с временной работы и материальной помощи – до 9 и 5%.