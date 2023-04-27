Инфляция в Украине замедляется: это происходит даже быстрее, чем ожидалось

В Украине наблюдается понижение инфляции. На это повлияли меры НБУ по поддержанию устойчивости курса. Однако ценовое давление все еще остается на высоком уровне.

Инфляция снижается: что случилось

Во время брифинга НБУ по монетарной политике, передает 24 Канал, сообщили, что инфляция с начала года снижается И это происходит даже быстрее, чем ожидалось раньше.

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В марте темпы роста потребительских цен замедлились до 21,3% в годовом исчислении. Ослаблению инфляционного давления способствовало достаточное предложение продовольствия и горючего, а также достаточно быстрое возобновление энергетической системы от последствий российских терактов.

– сообщает регулятор.

На снижение инфляции повлияли следующие факторы:

улучшение инфляционных ожиданий с начала года на фоне эмиссионного финансирования,

укрепление наличного курса гривны,

повышение популярности гривневых активов, на что направлялись принятые НБУ меры.

Прогноз касательно уровня инфляции / Инфографика НБУ

Давление все еще сохраняется

Несмотря на то, что инфляция снижается, остается давление на производители издержки бизнеса. В первую очередь из-за проблем с ведением деятельности и настройкой логистики во время войны.

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Кстати, согласно прогнозам НБУ,Если энергоносители на мировом рынке будут дальше дешеветь, внутренний спрос будет сдержан, а влияние монетарной политики НБУ будет сохраняться, то инфляция будет снижаться.

А вот на ценовое давление повлияет в будущем уменьшение рисков безопасности. В таких условиях прогнозируется и улучшение инфляционных ожиданий и наращивание предложения товаров благодаря восстановлению логистики. Следовательно, уже в 2024 году инфляция может упасть до 9,6%, а в 2025 году – до 6%.

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