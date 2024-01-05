Украинский экспорт может вырасти на 9% в 2024 году – Минэкономики

Уровень экспорта в 2023 году сократился из-за блокады границы. Однако благодаря правильным действиям правительству удалось не допустить критической ситуации.

Что происходило с экспортом в 2023 году

Министр Юлия Свириденко считает, что положительные сдвиги в вопросе экспорта начались еще в конце 2023 года. Несмотря на блокаду границы, транспортировка товаров проходила через морской коридор. К тому же началось развитие логистической цепочки через Дунай.

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Юлия Свириденко Первый вице-премьер-министр Украины – Министр экономики Со всеми проблемами и вызовами Украина экспортировала 99,8 миллиона тонн товаров. Это на 112 тысяч тонн больше, чем в 2022 году. В то же время стоимость экспорта была на 18,7% меньше, чем годом ранее – 35,8 миллиарда долларов. Это один из самых низких показателей за последнее десятилетие. Но благодаря своевременным и правильным решениям, нам удалось сохранить экспортные возможности и продолжить торговлю на международных рынках.

Свириденко также заверила, что правительство работает над обеспечением безопасности логистических путей. В частности, речь идет об усилении ПВО.

В 2023 году в Украине было подписано несколько важных соглашений. Благодаря этим решениям пути доступа на зарубежный рынок для украинских предпринимателей значительно упростились. Следует отметить, что некоторые из этих соглашений еще находятся на стадии ратификации.

Прогноз экспорта на 2024 год

Свириденко отмечает, что масштабы экспорта уже увеличиваются. В первую очередь благодаря развитию альтернативного морского коридора. Показатель экспорта через этот путь по отношению к ноябрю вырос на 30,7%.

Благодаря совместным усилиям с партнерами в прошлом году мы продлили полностью беспошлинные условия доступа на рынки Европейского Союза. Из-за польской блокировки сократился экспорт автотранспортом – на 18,3% меньше в декабре, чем в ноябре. Хотя по итогам года сокращение незначительное – 0,7%. Официальные и неофициальные переговоры продолжаются. Результат пока сдержан, но все стороны настроены на нахождение решения,

– отмечает Свириденко

Также объемы экспорта будут расти, благодаря изменению схемы страхования судов от возможных повреждений в результате военных действий. После этих новшеств стоимость транспортировки зерна станет дешевле на 1 – 1,25%.

Согласно прогнозу Минэкономики экспорт в последующие годы будет расти так: