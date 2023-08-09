Рекорд за 20 лет: в Украине зафиксировали самый низкий уровень коррупции

В Министерстве финансов Украины наблюдается самый низкий уровень коррупции в стране за последние 20 лет. Такому уменьшению способствовал повышенный общественный интерес.

Уровень коррупции в Украине существенно снизился

Такие выводы сделал министр финансов Украины Сергей Марченко, учитывая свой опыт и данные, которыми владеет министерство.

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Сергей Марченко Министр финансов Украины Коррупцию в Украине следует рассматривать из нескольких плоскостей. Я скажу так. Я уже достаточно опытный. Вы же говорите, что я – "налоговик со стажем". За 20 лет, за которые я понимаю процессы в этой стране, уровень коррупции сейчас самый маленький. Возможно, в некоторых секторах он остался достаточно высоким. Но в принципе в целом по системе.

Также он добавил, что такая позиция основывается на его ощущениях и понимании цифр.

И определенное понимание цифр. То есть, коррупция как явление сейчас полностью под общественным мониторингом. Очень трудно делать вещи, которые делал, условно говоря, в период Януковича. У нас нет обогащенного, у нас нет министерских должностей, на которых у нас становятся олигархами. Может, это быть аргументом? Может быть? Может быть,

– добавил министр.

Сообщника Константина Жеваго задержали на Кипре

В Кипре задержали сообщника олигарха Константина Жеваго и бывшего заместителя председателя правления АО "Банк "Финансы и Кредит", подозреваемого в отмывании 100 миллионов долларов. Решением суда было решено содержать подозреваемого под стражей.

В рамках расследования самому Жеваго было поставлено в известность о подозрении в совершении уголовных правонарушений предусмотренных частью 3 статьи 27, частью 5 статьи 191, частью 3 статьи 209 Уголовного Кодекса Украины, также подозрения сообщены ряду топменеджеров банка. Они организовали механизм растраты 113 миллионов долларов США финансового учреждения, чем нанесли ущерб интересам государства и вкладчиков банка,

– объяснили представители ДБР.

Также был наложен арест на его имущество, в частности, акции его предприятий на сотни миллионов гривен, корпоративные права обществ, 26 объектов недвижимости. Также под стражу взяли: