Прожиточный минимум вырос: на сколько изменятся пенсии и соцвыплаты в 2024 году

Со сменой прожиточного минимума в 2024 году большинство социальных выплат тоже изменятся. Следовательно, некоторые размеры выплат вырастут более чем на 200 гривен.

Прожиточный минимум в 2024 году

Согласно показателям бюджета на 2024 год прожиточный минимум станет больше на 331 гривну по сравнению с 2023 годом. Следовательно, общий размер с 2 589 гривен на одного человека вырастет до 2 920 гривен.

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Для разных категорий прожиточный минимум с 1 января составляет:

на детей до 6 лет – 2 563 гривны,

– 2 563 гривны, на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,

– 3 196 гривен, трудоспособные лица – 3 028 гривен,

– 3 028 гривен, лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривну.

Выплаты и пенсия

Минимальная пенсия равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января пенсия составляет 2 361 гривну.

равна прожиточному минимуму для лиц, утративших трудоспособность. Таким образом, с 1 января пенсия составляет 2 361 гривну. А максимальная пенсия составляет 10 таких прожиточных минимумов и составит в 2024 году уже 23 610 гривен.

составляет 10 таких прожиточных минимумов и составит в 2024 году уже 23 610 гривен. Средняя пенсия с 5311 гривен достигнет до 6 тысяч гривен.

От уровня прожиточного уровня зависят и большинство социальных выплат в Украине, такие как пенсия и денежная помощь для разных категорий лиц.

Детские выплаты будут на детей до 6 лет – 2 563 гривны, а на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен,

будут на детей до 6 лет – 2 563 гривны, а на детей от 6 до 18 лет – 3 196 гривен, Находящиеся в декрете женщины и не предприниматели ежемесячно будут получать 757 гривен.

и не предприниматели ежемесячно будут получать 757 гривен. Лица, оформившие опеку или попечительство над ребенком получат такие средства – на детей до 6 лет будут предоставлены – 6 407,5 гривны, от 6 до 18 лет – 7 990 гривен.

над ребенком получат такие средства – на детей до 6 лет будут предоставлены – 6 407,5 гривны, от 6 до 18 лет – 7 990 гривен. Минимальная сумма алиментов: для детей до 6 лет эти выплаты составляют 1 281,5 гривны, а от 6 до 18 лет – 1 598 гривен.

для детей до 6 лет эти выплаты составляют 1 281,5 гривны, а от 6 до 18 лет – 1 598 гривен. Если несовершеннолетнее лицо имеет инвалидность : для обеспечения детей до 6 лет насчитывают – 8 970,5 гривен, от 6 до 18 лет – 11 186 гривен.

: для обеспечения детей до 6 лет насчитывают – 8 970,5 гривен, от 6 до 18 лет – 11 186 гривен. Если лицо занимается уходом за больным ребенком : при возрасте малыша до 6 лет – 5 126 гривен, от 6 до 18 лет – 6 392 гривны.

: при возрасте малыша до 6 лет – 5 126 гривен, от 6 до 18 лет – 6 392 гривны. Если лицо ухаживает за человеком с инвалидностью I или II группы и этот статус связан с психическим расстройством, то он может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 2 920 гривен.

и этот статус связан с психическим расстройством, то он может рассчитывать на ежемесячную выплату в размере 2 920 гривен. Пенсии назначены после приобретения увечья: 100% от пенсии по возрасту предоставляют украинцам, которым назначена I группа, 90% – II группа, 50% – III группа.

В 2024 году предусмотрена индексация пенсий, как и в 2023 году. Она состоится в 3 этапа: январь, март и июль.