Каким будет урожай в 2024 году: прогноз Минагрополитики
Источник:Минагрополитики
Министерство агрополитики Украины предусматривает, что в 2024 году валовой производственный объем зерновых и масличных культур составит примерно 74 миллиона тонн. Это примерно на 8 миллионов тонн меньше, чем было в прошлом году.
Каким будет урожай
Ожидается, что из прогнозируемого объема зерновые культуры составят около 52,4 миллиона тонн, тогда как масличные - примерно 21,7 миллиона тонн.
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В предыдущем году прогноз валовых сборов был на 13% ниже по сравнению с реальными показателями, которые составили около 82 миллионов тонн. Из них зерновые - более 60 миллионов, масличные - около 22 миллионов. Это увеличение было вызвано благоприятными погодными условиями.Важно! Ожидается, что прогнозы по валовым сборам будут уточняться в течение года в зависимости от погодных условий и других факторов.
Ожидаемые показатели по культурам:
Пшеница:
- Прогнозируется сбор 19,2 миллиона тонн, по сравнению с 22,2 миллиона тонн в предыдущем году.
Ячмень:
- Ожидается сбор 4,9 миллиона тонн, против 5,7 миллионов тонн в 2023 году.
Кукуруза:
- Предполагается сбор 26,7 миллиона тонн, по сравнению с 30,5 миллионами тонн в прошлом году.
Соя:
- Ожидается сбор 5,2 миллиона тонн, рост с 4,7 миллионов тонн в 2023 году.
Подсолнечник:
- Прогнозируется на уровне 12,4 миллиона тонн, ниже от 12,9 миллионов тонн в прошлом году.
Рапс:
- Ожидается сбор 4,1 миллиона тонн, снижение с 4,7 миллионов тонн в предыдущем году.
Посевные площади
Прогнозы по посевным площадям для зерновых и зернобобовых культур в 2024 году установлены на уровне 10,6 млн га, что на 395 тыс. га меньше, чем в 2023 году.
Зерновые культуры:
- Озимая пшеница: посевы составляют 4,3 миллиона гектаров, что на 0,3 миллиона гектаров меньше по сравнению с прошлым годом.
- Яровая пшеница: планируется посев на площади 0,2 миллиона гектаров, увеличение на 0,2 тысячи гектаров.
- Озимый ячмень: занимает 0,47 миллиона гектаров, уменьшение на 0,15 миллиона гектаров.
- Яровой ячмень: прогнозируется посев на площади 0,94 миллиона гектаров, что на 0,06 миллиона гектаров больше.
- Кукуруза: посевная площадь составит 3,9 миллиона гектаров, уменьшение на 62 тысячи гектаров.
Относительно масличных культур:
- Соя: Площадь посева возрастет до 2,2 миллиона гектаров, что почти на 400 тысяч гектаров больше, чем в предыдущем году.
- Подсолнечник: Остается на уровне предыдущего года – 5,3 миллиона гектаров.
- Рапс: Посевная площадь составит 1,5 миллиона гектаров, что на 0,1 миллиона гектаров меньше, чем в прошлом году.