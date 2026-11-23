Украинский агросектор демонстрирует неожиданные результаты в конце года, что заставляет рынок готовиться к новым вызовам. Эта ситуация напрямую повлияет на кошельки фермеров и стоимость продуктов на прилавках магазинов.

Что известно о достижениях аграриев в этом году

По состоянию на начало ноября 2026 года украинские фермеры собрали 46,9 миллиона тонн зерновых и зернобобовых культур. Это почти на 10% превышает показатели аналогичного периода прошлого года, о чем свидетельствуют официальные данные Госстата.

Наибольший прирост демонстрирует пшеница – ее собрали более 26 миллионов тонн, что на 12% больше прошлогодних объемов. Также существенно выросли показатели уборки ячменя, гороха и ржи. А вот урожай овса и гречихи, напротив, сократился на 14–15%.

Обратите внимание! Главным фактором такого успеха стала более высокая урожайность. Например, с каждого гектара пшеницы фермеры собирали по 50,6 центнеров вместо прошлогодних 45,7. Общая средняя урожайность всех зерновых подскочила до 50 центнеров с гектара.

Какие угрозы таят в себе рекордные запасы

Хотя большой урожай звучит как победа, для экономики это создает серьезное давление. Из-за резкого сокращения экспорта почти вдвое на складах накапливаются огромные нереализованные объемы продукции.

Для рядовых украинцев и агробизнеса это означает одно: избыток зерна неизбежно будет давить на внутренние цены. Фермеры будут вынуждены продавать продукцию дешевле, балансируя на грани рентабельности, чтобы хоть как-то покрыть свои расходы.

Подобный шок отечественный агросектор уже переживал в начале полномасштабного вторжения, когда из-за блокировки портов Россией остатки зерна подскочили до 19,4 миллиона тонн. Тогда ситуацию спас зерновой коридор, но сейчас аналитики прогнозируют, что переходные запасы могут достичь рекордных 32,7 миллиона тонн, как мы как сообщалось ранее.

Важно! Чтобы стабилизировать рынок и избежать ценового обвала, Украине необходимо срочно наращивать темпы продаж за рубеж, иначе последствия для аграриев будут крайне болезненными.