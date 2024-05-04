Новые правила установления инвалидности: что изменилось в порядке предоставления статуса

В Украине изменился порядок установления инвалидности вследствие войны. Ранее такое решение принимали местные структурные подразделения социальной защиты населения, сейчас же предоставление этого статуса отнесено к компетенции других структурных подразделений.

Кто может получить инвалидность вследствие войны

Статус лица с инвалидностью вследствие войны предоставляется как военным, так и гражданским, на основе заключения МСЭК. Это заключение должно содержать сведения об установлении группы инвалидности во время службы по защите Украины вследствие: ранения, увечья, контузии или заболевания.

Читайте также: Теперь уже без помощи: какие ВПЛ больше не получают выплаты

Теперь решение о предоставлении такого статуса отныне будут принимать:

по месту жительства или пребывания в структурных подразделениях;

по адресу фактического места жительства человека, если он имеет статус ВПЛ.

Как оформить статус

Для получения инвалидности нужно подать заявление одним из способов:

в бумажной форме ЦПАУ независимо от места регистрации;

в Дії или с помощью Единого государственного реестра ветеранов войны.

При отсутствии необходимых документов для предоставления статуса, можно подать заявление с информацией об этих сведениях.

Сбор документов, которых не хватает, теперь – это обязанность местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий в форме документов или сведений,

– утверждает Денисова.

Решение о предоставлении статуса лица с инвалидностью вследствие войны должно быть принято в течение 30 календарных дней с момента подачи заявления.