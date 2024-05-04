Новые правила установления инвалидности: что изменилось в порядке предоставления статуса
Источник:Людмила Денисова
В Украине изменился порядок установления инвалидности вследствие войны. Ранее такое решение принимали местные структурные подразделения социальной защиты населения, сейчас же предоставление этого статуса отнесено к компетенции других структурных подразделений.
Кто может получить инвалидность вследствие войны
Статус лица с инвалидностью вследствие войны предоставляется как военным, так и гражданским, на основе заключения МСЭК. Это заключение должно содержать сведения об установлении группы инвалидности во время службы по защите Украины вследствие: ранения, увечья, контузии или заболевания.
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Теперь решение о предоставлении такого статуса отныне будут принимать:
- по месту жительства или пребывания в структурных подразделениях;
- по адресу фактического места жительства человека, если он имеет статус ВПЛ.
Как оформить статус
Для получения инвалидности нужно подать заявление одним из способов:
- в бумажной форме ЦПАУ независимо от места регистрации;
- в Дії или с помощью Единого государственного реестра ветеранов войны.
При отсутствии необходимых документов для предоставления статуса, можно подать заявление с информацией об этих сведениях.
Сбор документов, которых не хватает, теперь – это обязанность местных структурных подразделений по вопросам ветеранской политики. Им предоставлено право истребовать полный пакет документов от уполномоченных органов или должностных лиц в рамках межведомственного взаимодействия субъектов властных полномочий в форме документов или сведений,
– утверждает Денисова.