Утепляем дом быстро: действенные советы для окон, пола и фасада

Этой зимой следует уделить внимание надежному утеплению дома, чтобы сохранить тепло внутри как можно дольше. Существует множество различных способов, не требующих значительных затрат.

Утепление полов

Материалы для напольного утепления включают пенопласт, керамзит, пеноборд и минеральную вату.

Читайте также Методы утепления дома: как это сделать эффективно

Для достижения оптимального эффекта при использовании пенопласта рекомендуется положить полиэтилен под него на пол. Основные преимущества этого выбора включают в себя высокую теплоизоляцию, доступность по приемлемой цене и простой монтаж;

при использовании пенопласта рекомендуется положить полиэтилен под него на пол. Основные преимущества этого выбора включают в себя высокую теплоизоляцию, доступность по приемлемой цене и простой монтаж; Можно использовать вспененный полиэтилен с ламинацией или фольгой.

Стены внутри и снаружи

Утепление снаружи

Металлизированный слой в комплексе с полотном низкой теплопроводности будет отражать тепло внутрь помещения.

Рекомендуемая толщина утеплителя для теплоизоляции фасадов составляет 120 – 150 миллиметров для всей территории Украины, за исключением Юга и Закарпатья, находящихся в другой температурной зоне.

Пенопласт является особенно популярным выбором из-за своей доступности и минимальной теплопроводности. Срок службы утепления фасадов пенопластом – 20 – 25 лет.

Утепление внутри

Можно воспользоваться другими органическими утеплителями: арболитом, ДСП, пенополиуретаном, фибролитом и эковатой. Подойдут и неорганические материалы, к которым относятся стекловата, минеральная и керамическая вата.

Чтобы повысить теплоизоляцию внутри дома, можно использовать такие материалы, как пенопласт, экструзионный пенополистирол, пенополиуретан и эковата.

Хотя минеральная вата является популярным вариантом для утепления стен, она не обладает такой же длительностью и эффективностью, когда используется внутри помещения. Ее способность к "дыханию" полезна для наружного утепления, но в этом контексте необязательна.

Окна и двери

Окна

Экономно и быстро заклеить щели можно с помощью силиконового герметика. Его наносят на соединение (наружную часть окна) вдоль его периметра. Важно, чтобы поверхность была сухой при нанесении герметика.

Также можно повысить теплоизоляцию окон с помощью монтажной пены. Ее следует наносить между рамой и стеной. Еще одной альтернативой является резиновый уплотнитель, считающийся одним из надежных средств для сохранения тепла.

Двери

Для улучшения теплоизоляции можно использовать теплосберегающую пленку, которую легко приклеить к стеклу с помощью фена.

Относительно утепления двери, можно использовать накладной уплотнитель или щетку. Часто применяют дерматин, который подходит и для деревянных дверей. Рекомендуется перед отделкой дверей провести утепление с помощью поролона, пенопласта или стекловаты.

Утепление чердака

Самое главное здесь – убедиться, что нигде нет щелей, через которые может выходить тепло. Утепление следует начать с устранения таких сквозняков с помощью уплотнителя.

Для качественного утепления чердака можно использовать минеральную вату, полимерные и насыпные материалы.

Также часто используется пенополистирен, поскольку это наиболее экономный вариант. Можно даже использовать самый дешевый с меньшей плотностью. Однако следует укладывать его в несколько слоев, перед этим застелить чердак полиэтиленовой пленкой (для пароизоляции).

Через крышу может теряться до 20% тепла.