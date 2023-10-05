Новая соцпомощь в 2024 году: что она предполагает

В следующем году в Украине может появиться новая социальная гарантированная помощь по бедности. Следовательно, ее хотят привязать не к прожиточному минимуму, а к базовому уровню дохода семьи. Таким образом, помощь увеличится на каждого члена.

Новая социальная помощь

Как сообщила министерша соцпомощи Оксана Жолнович в Украине планируют создать новую социальную помощь в 2024 году. Речь идет об унифицированной гарантированной социальной помощи, которая будет зависеть от базового дохода семьи.

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Жолнович рассказала, что реальный прожиточный минимум в Украине действительно составляет более 6 тысяч гривен. И для того, чтобы отвязать его от обременительных факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать, нужно переформатировать помощь.

Оксана Жолнович Министерство социальной помощи в Украине Это нужно сделать таким образом, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи.

На какой стадии законопроект

По словам министерки, проект о новой соцпомощи уже прорабатывают в центральных органах исполнительной власти. В соответствии с этим он будет выглядеть так:

Базовая величина первого члена семьи составляет 100%. Она будет равна, скажем, 6 тысячам гривен. Как объясняет Жолнович, если человек живет сам, то должен тратить средства на все базовые нужды.

Если есть семья из 3 человек, где есть мама, папа и ребенок, первый должен получать точно 100%, второму посчитают 70%. Но если это ребенок, то тоже 100%. Кроме того, если есть лица пенсионного возраста или с инвалидностью, то им тоже по 100%.

В зависимости от категории человеку будет считать 100% или 70% базового дохода.

Тогда составляем все, что эти люди получают, и смотрим, получается такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью,

– говорит Оксана Жолнович.

В то же время, будут ли вводить новый базовый доход и гарантированную базовую социальную помощь в 2024 году – пока трудно сказать, ведь законопроект может не пройти через парламент.