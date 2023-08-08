Повышение тарифов на электроэнергию: когда украинцам ждать изменений

8 августа 2023, 16:33
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Источник:

Фокус

Несмотря на то, что правительство обещало не повышать тарифы минимум до конца года, сложная экономическая ситуация в стране заставляет власть имущих менять стратегию. Тариф может возрасти при двух условиях.

Повышение тарифов на электроэнергию

Последнее повышение тарифов на электроэнергию произошло 1 июня 2023 года. Тогда цена за киловатт-час выросла до 2,64 гривны.

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В настоящее время энергетические компании переживают значительный кризис. С начала полномасштабного вторжения было разрушено большое количество объектов критической инфраструктуры.

Однако, несмотря на это, тариф на электроэнергию долгое время не менялся. Повышение в июне – вынужденная мера, спровоцированная затяжным экономическим кризисом.

Говоря об увеличении цены на коммунальные, следует отметить и то, что на самом деле украинцы должны платить за электроэнергию сейчас около 7 гривен за киловатт-час. Это сумма, благодаря которой не только покрывались бы расходы сырья, но и восстанавливалась энергосистема.

Однако, понимая тяжелое положение населения, правительство ввело временное решение, согласно которому энергетические компании частично покрывают цену электроэнергии.

Эксперт Андриан Прокопин считает, что в некоторых условиях до конца 2023 года украинцы могут не волноваться относительно повышения тарифов.

 

Андриан Прокопин

Эксперт по вопросам энергетики Украинского института будущего

Что касается физических лиц, то у власти уже были заявления, что к следующему отопительному сезону в 2024 году повышать вроде бы не планируют. Хотя многое будет зависеть от военного развития событий. Важен и фактор импорта, ведь мы покупаем дорогую электроэнергию в Европе, чтобы перекрыть дефицит мощности, и это влияет на стоимость электроэнергии.

Безусловно, больше всего на размер тарифов влияют именно события на фронте. Если положительная динамика будет так же стремительно продолжаться, выход из кризиса наступит гораздо быстрее.

 

Автор: Анастасія Зорик