Украина просит ЕС об увеличении финансовой помощи

Украина предложила ЕС увеличить финансовую помощь на период 2028-2034 годов до 400 миллиардов евро. Эта инициатива имеет целью поддержать восстановление экономики страны и обеспечить стабильное развитие после кризисных периодов.

Дополнительные миллиарды для Украины

Украина предложила Евросоюзу удвоить финансирование помощи в новом бюджете на 2028 – 2034 годы с 200 до 400 миллиардов евро, сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Стороны также договорились провести совместное заседание правительств в Киеве в конце этого или в начале следующего года.

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Он также отметил, что Украина надеется на создание финансового инструмента в новом бюджете ЕС на 2028 – 2034 годы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Предлагаем увеличить финансовое предложение для нашего государства с 200 до 400 миллиардов евро и ввести отдельную бюджетную программу.

По словам Шмыгаля, Украина планирует без ограничений использовать средства из Фонда помощи в рамках EPF для компенсации расходов государствам ЕС на закупку вооружения у украинских производителей.