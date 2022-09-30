НБУ увеличил лимит депозита: какую сумму безналичной валюты смогут покупать украинцы
Источник:Интерфакс-Украина
В Нацбанке планируют увеличить ежемесячный предел на покупку безналичной валюты под ее размещение на срочные депозиты. На сколько увеличат, читайте в материале.
Сумма лимита
Ежемесячный лимит увеличат в 50 тысяч гривен. Об этом в интервью Интерфакс-Украина сообщил заместитель председателя НБУ Юрий Гелетий.
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Кроме разрешения покупать безналичную валюту на депозит, замглавы НБУ рассказал об эффективности внедренного ряда дополнительных ограничений для минимизации экономической основы таких операций.
Среднедневный объем чистых перечислений банками в пользу международных платежных систем в сентябре был на 31 миллион долларов меньше, чем в июне,
– добавил Юрий Гелетий.
Замглавы НБУ подчеркнул, что Нацбанк мониторит ситуацию на рынке на ежедневной основе, собираясь с ключевыми подразделениями, с правлением и исходя из ситуации оперативно принимает решение. В целом с начала полномасштабной войны НБУ 33 раза менял свое опорное постановление по операциям на наличном рынке, потому что ситуация быстро меняется.
К слову, Нацбанк планирует воздерживаться от введения ограничительных мер, а именно: обязательная продажа валютной выручки и сокращение сроков ее возврата.
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Курс валют на сегодня
Курс доллара снижается в обменниках и на черном рынке:
- По данным Минфина, 30 сентября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 41,40 гривен за доллар при покупке (+10 копеек против 29 сентября). В то время как продают ее за 42,10 гривны за доллар (-5 копеек).
- Курс в обменниках в среднем: покупают за 41,86 гривны (-9 копеек), а продают – за 42,17 гривны (-10 копеек), по данным finance.ua.
- На черном рынке покупка доллара в среднем на уровне 41,95 гривны (-10 копеек), а продажа – 42,20 гривны (-5 копеек).