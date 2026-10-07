Украинцам увеличат пенсии после 65 лет: кого коснется это повышение

Государство предусмотрело специальные механизмы поддержки для граждан пожилого возраста, которые позволяют увеличить ежемесячные поступления. Однако для получения этих бонусов необходимо соответствовать нескольким четким критериям.

Насколько увеличится пенсия после 65 лет

Украинские пенсионеры, достигшие 65-летнего возраста, имеют законное право на перерасчет и увеличение своих выплат. Главным требованием для этого является наличие полного страхового стажа и отсутствие официального трудоустройства, что сообщает ПФУ.

Для мужчин полный стаж составляет 35 лет, а для женщин – 30 лет. Если эти условия выполнены, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается на уровне 40% от минимальной заработной платы.

Поскольку сейчас минимальная заработная плата составляет 8 647 гривен, базовый пенсионный минимум для этой категории фиксируется на уровне 3 458,80 гривен.

Для лиц, достигших 65 лет, минимальный размер пенсии по возрасту устанавливается в размере 40% от минимальной заработной платы, но не менее прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность,

– отмечают в Пенсионном фонде.

В то же время благодаря мартовской индексации реальная минимальная выплата при полном стаже в 65 лет не может быть меньше 4 213 гривен.

Сколько доплатят украинцам после 70 лет

Следующий этап финансовой поддержки наступает, когда человек переступает 70-летний рубеж. Эта возрастная доплата начисляется абсолютно автоматически, поэтому обращаться в отделения ПФУ и писать заявления не нужно.

Размер надбавки четко привязан к возрасту:

от 70 до 74 лет пенсионеры получают дополнительно 300 гривен;

с 75 по 79 лет сумма увеличивается до 456 гривен;

после 80 лет государство доплачивает 570 гривен.

Важный нюанс для вашего кошелька: чтобы получить эти деньги, общая ежемесячная пенсия не должна превышать лимит в 10 340,35 гривен. Также стоит знать, что в первый месяц после дня рождения надбавку начисляют пропорционально количеству дней, оставшихся до конца месяца.

То есть, если день рождения 20-го числа, выплата поступит только за 10 дней.

Что решения в отношении пенсионеров принимались ранее?

Система социальной защиты постоянно адаптируется к экономическим вызовам. Напомним, как уже сообщалось, женщины старше 60 лет также могут рассчитывать на дополнительные выплаты, в частности за сверхнормативный стаж свыше 30 лет. За каждый такой год ПФУ доплачивает 1% от базового размера пенсии.

Кроме того, украинцы сохраняют право на свои выплаты даже в случае переезда. Как отмечают в ПФУ, пенсионеры могут свободно выезжать за границу, и сам факт пребывания в другой стране не означает отмену пенсии.