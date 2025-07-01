На 20% больше пенсия: у кого из пенсионеров может так вырасти выплата

Жители горных населенных пунктов могут получить увеличенную пенсию. Более того, указанные граждане имеют право на повышенные государственные соцвыплаты. В частности, речь идет о стипендии.

Какая надбавка за проживание в горной местности

Надбавка за проживание в горной местности сейчас – 20%, сообщает 24 Канал со ссылкой на закон "О статусе горных населенных пунктов".

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Нужно отметить, что, если населенный пункт не находится на склонах, а у подножия, он не считается горным. Соответственно, его жители не имеют право на такую доплату.

Обратите внимание! Перечень населенных пунктов, которые относятся к горным, утвержден постановлением Кабмина №647 от 11 августа 1995 года.

Как правительство хочет изменить горную доплату

Сейчас на рассмотрении ВРУ находится законопроект, который должен изменить правила предоставления этой доплаты. Какие нововведения могут ввести:

эти льготы хотят распространить и на ВПЛ;

право на доплату будут иметь только лица с низкими доходами;

эти населенные пункты будут определяться не только по географическому принципу, а и по социально-экономическому.

Важно! В 2025 году начисление этой доплаты вообще остановлено.