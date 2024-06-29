Повторная индексация до конца 2024 года: стоит ли ожидать повышения пенсий

В Украине индексация пенсий осуществляется только один раз в год. Следовательно, она уже состоялась весной 2024 года.

Возможна ли индексация до конца 2024 года

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что до конца 2024 года еще одна индексация пенсионных выплат – не предусмотрена. Таким образом, украинцы могут рассчитывать только на индивидуальные перерасчеты.

Читайте также: Пенсия для ВПЛ: поступят ли переселенцам выплаты в июле

Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости,

– сказал Сергей Коробкин.

Дело в том, что индексация обычно проводится только раз в год. В 2024 году ее провели в марте для более 10 миллионов пенсионеров. Повышенную пенсию получили:

пенсионеры, которые получают пенсию на общих основаниях;

пенсионеры силовых ведомств;

лица, которые получают пенсию по инвалидности;

бывшие ученые;

госслужащие;

работники органов местного самоуправления.

Какие единовременные выплаты предусмотрены в 2024 году

В соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь: