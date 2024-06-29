Повторная индексация до конца 2024 года: стоит ли ожидать повышения пенсий

29 июня 2024, 13:00
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В Украине индексация пенсий осуществляется только один раз в год. Следовательно, она уже состоялась весной 2024 года.

Возможна ли индексация до конца 2024 года

Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Сергей Коробкин в разговоре с 24 Каналом рассказал, что до конца 2024 года еще одна индексация пенсионных выплат – не предусмотрена. Таким образом, украинцы могут рассчитывать только на индивидуальные перерасчеты.

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Сейчас только одно повышение в текущем году по индексации. В то же время есть еще индивидуальные перерасчеты. Например, будет разовая выплата военным ветеранам к пенсии в День Независимости,
– сказал Сергей Коробкин.

Дело в том, что индексация обычно проводится только раз в год. В 2024 году ее провели в марте для более 10 миллионов пенсионеров. Повышенную пенсию получили:

  • пенсионеры, которые получают пенсию на общих основаниях;
  • пенсионеры силовых ведомств;
  • лица, которые получают пенсию по инвалидности;
  • бывшие ученые;
  • госслужащие;
  • работники органов местного самоуправления.

Какие единовременные выплаты предусмотрены в 2024 году

В соответствии с Постановлением Кабмина, до 24 августа 2024 года ветеранам войны будет выплачена разовая денежная помощь:

  • Лицам с инвалидностью вследствие войны и бывшим малолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., признанных лицами с инвалидностью: I группы – 3 100 гривен, II группы – 2 900 гривен и III группы – 2 700 гривен;
  • По 1 000 гривен  участникам боевых действий, пострадавшим участникам Революции Достоинства и бывшим несовершеннолетним узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., также детям, которые родились в указанных местах;
  • По 3 100 гривен – лицам, которые имеют особые заслуги перед Родиной;
  • По 650 гривен – членам семей погибших ветеранов войны, женам (мужьям) умерших лиц с инвалидностью вследствие войны, которые не женились во второй раз, женам (мужьям) умерших участников боевых действий, участников войны и жертв нацистских преследований, признанных при жизни лицами с инвалидностью от общего заболевания, трудового увечья и по другим причинам, которые не женились во второй раз;
  • По 450 гривен – участникам войны и бывшим узникам концентрационных лагерей, гетто и т.д., лицам, которые были насильно вывезены на принудительные работы, детям партизан, подпольщиков, других участников борьбы с национал-социалистским режимом в тылу врага.
Автор: Катерина Добровольська