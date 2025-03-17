Пенсии для работающих пенсионеров вырастут: когда украинцы смогут получить эти средства

В апреле 2025 года в Украине проведут перерасчет пенсий. На этот раз речь пойдет о пенсионерах, которые продолжают работать.

Кому пересчитают пенсии в апреле

Увеличенные выплаты они получат примерно в июне, сообщает 24 Канал со ссылкой на часть четвертую статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Так с 1 апреля 2025 года пенсии автоматически пересчитают выплаты таким пенсионерам:

после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать, а на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа;

работали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.

Пенсия может исчисляться из заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете. Также может учитываться заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.

Что еще учитывают при перерасчете? В то же время показатель средней зарплаты или прибыли, который был учтен при назначении или предыдущем перерасчете пенсии, не меняется. Если же после назначения или предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, то пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.

Если на 1 марта 2025 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа. В то же время показатель средней зарплаты или прибыли, который был учтен при назначении или предыдущем перерасчете пенсии, не меняется. Если же после назначения или предыдущего перерасчета пенсии на 1 марта 2025 года приобретено менее 24 месяцев страхового стажа, то пенсии осуществляется не ранее чем через два года после ее назначения или предыдущего перерасчета с учетом только приобретенного страхового стажа.Если на 1 марта 2025 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.

Обратите внимание! Зарплата для исчисления пенсии не меняется.

Когда украинцы получат повышенные пенсии

В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года. В частности срок подачи отчетов продлится до 10 мая.

Поэтому пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, около июня.

Важно! Выплаты будут предоставлены сразу за 3 месяца.