Пенсии для работающих пенсионеров вырастут: когда украинцы смогут получить эти средства
- В апреле 2025 года в Украине проведут перерасчет пенсий для работающих пенсионеров, которые имеют 24 месяца страхового стажа или работали два года после предыдущего перерасчета.
- Увеличенные пенсионные выплаты ожидаются в июне 2025 года после поступления данных об уплате единого взноса за I квартал 2025 года.
В апреле 2025 года в Украине проведут перерасчет пенсий. На этот раз речь пойдет о пенсионерах, которые продолжают работать.
Кому пересчитают пенсии в апреле
Увеличенные выплаты они получат примерно в июне, сообщает 24 Канал со ссылкой на часть четвертую статьи 42 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".
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Так с 1 апреля 2025 года пенсии автоматически пересчитают выплаты таким пенсионерам:
- после назначения или предыдущего перерасчета пенсии продолжали работать, а на 1 марта 2025 года приобрели 24 месяца страхового стажа;
- работали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года.
Пенсия может исчисляться из заработка, с учетом которого исчислена пенсия при ее назначении или предыдущем перерасчете. Также может учитываться заработок, который человек получал, работая после назначения или предыдущего перерасчета пенсии.
Что еще учитывают при перерасчете?
Если на 1 марта 2025 года приобретено не менее 24 месяцев страхового стажа, то перерасчет осуществляется с учетом страхового стажа.
Обратите внимание! Зарплата для исчисления пенсии не меняется.
Когда украинцы получат повышенные пенсии
В то же время перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2025 года. В частности срок подачи отчетов продлится до 10 мая.
Поэтому пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы, около июня.
Важно! Выплаты будут предоставлены сразу за 3 месяца.