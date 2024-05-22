Пенсии стали больше: как изменились выплаты пенсионеров с начала 2024 года
Источник:ПФУ
С начала года в Украине уже прошли индексация и перерасчет выплат пенсионеров. Пенсии некоторых граждан сильно выросли, однако есть и те, кто совсем не почувствовал увеличения.
На сколько выросли пенсии
В Украине пенсионные выплаты получает ориентировочно 10,2 миллиона пенсионеров. Большинство из них имеют пенсию по возрасту.
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С начала 2024 года количество пенсионеров, имеющих выплаты до 3 тысяч гривен, уменьшилось. По состоянию на 1 января их было – 29,70% от общего количества, а уже 1 апреля – 26,84%.
Для получателей больших выплат ситуация изменилась так:
- количество пенсионеров, имеющих выплаты от 3 001 до 4 000 гривен уменьшилось до 17,27% с январского показателя – 21,25%;
- от 4 001 до 5 000 гривен – в апреле 18,61% лиц – в январе 14,91%;
- от 5 001 до 10 000 гривен – в апреле 25,22% – в январе 23,20%;
- от 10 000 гривен – в апреле 12,06% – в январе 10,94%.
Сколько потратили на пенсии
В ПФУ сообщили, что по состоянию на 21 мая пенсионные выплаты были профинансированы на сумму 51 миллиард гривен, из них:
- 41,3 миллиарда гривен передано в уполномоченные банки;
- 9,7 миллиарда гривен – в Укрпочту.
На льготы и субсидии было выделено 2970,5 миллиона гривен. Сумма страховых выплат достигла 2284,5 миллиона гривен, из них на больничные потратили – 1131,5 миллиона гривен.