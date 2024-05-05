Повышение пенсий в мае: кому увеличат выплаты почти на 600 гривен
Источник:ПФУ
В мае не планируется индексация или перерасчет пенсионных выплат. Однако, некоторые пенсионеры все же почувствуют рост пенсий.
У кого вырастет пенсия
В мае пенсионеры, которые достигнут 80 лет начнут получать дополнительно к пенсии – 570 гривен. Такое увеличение произойдет, благодаря надбавке по возрасту.
Читайте также Чтобы лишить ресурсов для ведения войны: Шмыгаль призвал отказаться от российского урана
Возрастная надбавка начинает начисляться после 70 лет. Сейчас размер этой доплаты такой:
- лица от 70 до 74 лет включительно имеют дополнительно 300 гривен;
- от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен.
Такая доплата добавляется к пенсии автоматически. Надбавка начисляется, если ежемесячная выплата пенсионера меньше 10 340,35 гривен.Обратите внимание! Указанная надбавка не добавляется, а лишь увеличивается со временем. То есть, пенсионер в 76 лет получает 456 гривен, а не 300 + 456.
Какая еще надбавка предоставляется пенсионерам
В мае и июне продолжит действовать программа от ООН. Благодаря этой помощи, жителям определенных регионов предоставляют индивидуальную доплату к пенсии. О каких областях идет речь:
- Днепропетровская;
- Донецкая;
- Запорожская;
- Луганская;
- Николаевская;
- Сумская;
- Харьковская;
- Херсонская;
- Черниговская.
Также получатель должен соответствовать следующим характеристикам:
- он не получал денежную помощь от международных организаций с 1 марта 2023 года;
- лицо не имеет выплат для ВПЛ;
- его ежемесячная пенсия меньше 3 250 гривен.
Надбавка рассчитывается как разница между 3 250 и суммой пенсии. При этом, такая доплата не может быть меньше 100 гривен.