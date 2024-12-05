Как пенсионерам получать большие пенсии

Украинские пенсионеры могут по желанию увеличить размер своих пенсий. Для этого им необходимо работать и в дальнейшем после достижения пенсионного возраста.

Как именно увеличивается пенсия работающих пенсионеров

Чтобы получить выплаты "с отсрочкой", следует подать обращение в Пенсионный фонд, пишет 24 канал со ссылкой на Правительственный портал.

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Так если пожилой человек работает после достижения 60 лет, то основной размер пенсии увеличивается.

В случае отсрочки до 60 месяцев пенсия будет расти на 0,5% за каждый полный месяц приобретенного страхового стажа. Но если отсрочка составляет более 60 месяцев, то пенсия увеличивается на 0,75% за каждый полный месяц стажа.

В частности, если человек продолжит работать после достижения пенсионного возраста, его пенсия увеличится:

1 год на 6%;

2 года - на 12%;

6 лет - на 54%.

Как получить увеличенные денежные выплаты

Для того, чтобы воспользоваться возможностью получить повышенную пенсию, лицу нужно подать обращение в Пенсионный фонд.

Выплаты по заявлению обычно назначаются с первого числа месяца.