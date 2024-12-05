Як саме збільшується пенсія працюючих пенсіонерів

Аби отримати виплати "з відстрочкою", слід подати звернення до Пенсійного фонду, пише 24 канал з посиланням на Урядовий портал.

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Так якщо людина похилого віку працює після досягнення 60 років, то основний розмір пенсії збільшується.

У випадку відстрочки до 60 місяців пенсія зростатиме на 0,5% за кожен повний місяць набутого страхового стажу. Але якщо відстрочка становить понад 60 місяців, то пенсія збільшується на 0,75% за кожен повний місяць стажу.

Зокрема, якщо людина продовжить працювати після досягнення пенсійного віку, її пенсія збільшиться:

1 рік на 6%;

2 роки — на 12%;

6 років — на 54%.

Як отримати збільшені грошові виплати

Для того, аби скористатися можливістю отримати підвищену пенсію, особі потрібно подати звернення до Пенсійного фонду.

Виплати за заявою зазвичай призначаються з першого числа місяця.