Пенсии осенью: изменится ли размер выплат для инвалидов I группы
Пенсию по инвалидности получают украинцы, нуждающиеся в дополнительной помощи по состоянию здоровья. Выплаты назначаются индивидуально и регулируются в соответствии с пенсионным законодательством.
Кто имеет право на пенсии по инвалидности
Пенсии по инвалидности назначаются лицам, которые приобрели увечья в результате определенных обстоятельств или имеют его от рождения. На сумму выплат оказывают влияние индивидуальные обстоятельства.
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Чтобы получать пенсии по инвалидности, в первую очередь нужно пройти комиссию, где эксперты исследуют состояние вашего здоровья и назначат группу.Заметьте! В некоторых случаях врачи назначают повторные осмотры через определенный период для подтверждения группы. На них появляться обязательно, ведь из-за неявки вам отменят выплаты.
Какие пенсии по инвалидности у I группы
Размер пенсионных выплат регулируется состоянием здоровья потерпевшего и его возрастом. На сумму пенсии влияет период до обретения лицом 60-летия.
Выплаты напрямую зависят от пенсии, назначенной по возрасту и группы, определенной комиссией:
- И группа получает 100% от пенсии по возрасту;
- II группа – 90%;
- III группа – 50%.
Увеличения выплат в этом году не будет. Поскольку в 2023 году уже прошло несколько индексаций пенсии.