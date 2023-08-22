Пенсии осенью: изменится ли размер выплат для инвалидов I группы

Пенсию по инвалидности получают украинцы, нуждающиеся в дополнительной помощи по состоянию здоровья. Выплаты назначаются индивидуально и регулируются в соответствии с пенсионным законодательством.

Кто имеет право на пенсии по инвалидности

Пенсии по инвалидности назначаются лицам, которые приобрели увечья в результате определенных обстоятельств или имеют его от рождения. На сумму выплат оказывают влияние индивидуальные обстоятельства.

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Чтобы получать пенсии по инвалидности, в первую очередь нужно пройти комиссию, где эксперты исследуют состояние вашего здоровья и назначат группу.

Какие пенсии по инвалидности у I группы

В некоторых случаях врачи назначают повторные осмотры через определенный период для подтверждения группы. На них появляться обязательно, ведь из-за неявки вам отменят выплаты.

Размер пенсионных выплат регулируется состоянием здоровья потерпевшего и его возрастом. На сумму пенсии влияет период до обретения лицом 60-летия.

Выплаты напрямую зависят от пенсии, назначенной по возрасту и группы, определенной комиссией:

И группа получает 100% от пенсии по возрасту;

II группа – 90%;

III группа – 50%.

Размер минимальной выплаты для лиц с инвалидностью I группы – 2300 гривны. На данный момент, украинцы, принадлежащие к этой группе получают по меньшей мере – 13 604,5 гривны.

Увеличения выплат в этом году не будет. Поскольку в 2023 году уже прошло несколько индексаций пенсии.