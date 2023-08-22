Хто має право на пенсії по інвалідності
Пенсії по інвалідності призначаються особам, які набули каліцтва внаслідок певних обставин або мають його від народження. На суму виплат впливають індивідуальні обставини.
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Щоб отримувати пенсії по інвалідності, першочергово потрібно пройти комісію, де експерти дослідять стан вашого здоров'я і призначать групу.
Які пенсії по інвалідності в І групи
Розмір пенсійних виплат регулюється станом здоров'я потерпілого та його віком. На суму пенсії впливає період до набуття особою 60-річчя.
Виплати прямо залежать від пенсії, призначеної за віком та групи, визначеної комісією:
- І група отримує 100% від пенсії за віком;
- II група – 90%;
- III група – 50%.
Збільшення виплат цьогоріч не буде. Оскільки у 2023 році вже відбулося декілька індексацій пенсії.