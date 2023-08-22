Хто має право на пенсії по інвалідності

Пенсії по інвалідності призначаються особам, які набули каліцтва внаслідок певних обставин або мають його від народження. На суму виплат впливають індивідуальні обставини.

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Щоб отримувати пенсії по інвалідності, першочергово потрібно пройти комісію, де експерти дослідять стан вашого здоров'я і призначать групу.

Зауважте! У деяких випадках, лікарі призначають повторні огляди через певний період для підтвердження групи. На них з'являтися обов'язково, адже через неявку вам скасують виплати.

Які пенсії по інвалідності в І групи

Розмір пенсійних виплат регулюється станом здоров'я потерпілого та його віком. На суму пенсії впливає період до набуття особою 60-річчя.

Виплати прямо залежать від пенсії, призначеної за віком та групи, визначеної комісією:

І група отримує 100% від пенсії за віком;

II група – 90%;

III група – 50%.

Зверніть увагу! Розмір мінімальної виплати для осіб з інвалідністю І групи – 2 300 гривні. Станом на зараз, українці, які належать до цієї групи отримують щонайменше – 13 604,5 гривні.

Збільшення виплат цьогоріч не буде. Оскільки у 2023 році вже відбулося декілька індексацій пенсії.