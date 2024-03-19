Изменения в апреле: у кого из украинцев не изменится пенсия

В марте состоялась индексация пенсионных выплат. В апреле для некоторых украинцев также могут увеличить пенсии.

Почему увеличивают пенсии в апреле

В апреле рост пенсионных выплат произойдет по нескольким причинам. Из-за увеличения минимальной зарплаты повысится гарантированная пенсия для граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж.

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Минимальная заработная плата теперь составит 8 тысяч гривен. Соответственно, пенсии указанных лиц будут 3200 гривен.

Пенсия граждан старше 65 лет с полным стажем не может быть меньше 40% от установленной минимальной заработной платы.

Также в апреле вырастут выплаты пенсионеров, которые приобрели дополнительный стаж. То есть тех граждан, которые продолжают работать.

Как изменились пенсии в марте

В январе прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырос до 2361 гривны. Соответственно, надбавка за каждый дополнительный год стажа теперь составляет 23,61 гривны.

Коэффициент нынешней индексации составил 1,0796. То есть выплаты выросли на 7,96%. Минимальный показатель повышения составил 100 гривен, а максимальный – ориентировочно 1500 гривен.

Проиндексированы были пенсии, назначенные до 31 декабря 2023 года. Перерасчет коснулся около 10,5 миллиона украинцев.