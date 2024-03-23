Рост пенсий с 1 апреля: кому ждать повышения выплат

В марте состоялась индексация выплат более 10 миллионов украинцев. Однако, это не конец, в апреле ожидается новая волна роста пенсий.

Почему могут вырасти пенсии

С 1 апреля планово увеличится минимальная зарплата в Украине. Сейчас этот показатель составляет 7 100 гривен, однако уже со следующего месяца он будет – 8 тысяч гривен.

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Вместе с этим, увеличатся и минимальные пенсионные выплаты граждан старше 65 лет, если при этом, они имеют полный стаж. Сейчас гарантированная пенсия указанных лиц – 2 840 гривен. А уже с апреля эта выплата будет 3 200 гривен.

У кого еще вырастут выплаты

Пенсионные выплаты граждан старше 65 лет, которые имеют полный стаж, не могут быть меньше чем 40% от определенной в Украине минимальной заработной платы.

Отдельно в апреле начнется перерасчет пенсий работающих пенсионеров. Им будут начтслены надбавки за дополнительный стаж.

Доплата за каждый год дополнительного стажа теперь составляет 23,61 гривны.

Также вырастут выплаты граждан старше 70 лет. Речь идет о добавлении к их пенсии возрастной надбавки. Сейчас размер этой доплаты таков:

для лиц от 70 до 74 лет включительно – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Возрастная доплата добавляется к основному размеру пенсии автоматически. Надбавка начисляется в месяц, когда пенсионер достигает определенного возраста.