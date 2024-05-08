Когда вырастут выплаты работающих пенсионеров
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры продолжают работать, несмотря на выход на пенсию. Такие лица имеют право на специальную надбавку.
Когда увеличатся пенсии
С 1 апреля начался перерасчет выплат работающих пенсионеров. Однако надбавки к пенсии будут внедрены уже в июне.
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Перерасчет будет проведен после того, как в Государственный реестр общеобязательного государственного социального страхования поступят сведения об уплате единого взноса за I квартал 2024 года (срок подачи отчетов – до 10 мая). То есть ориентировочно в июне пенсионеры, которым будет произведен перерасчет, получат увеличенные размеры пенсионных выплат и доплату за предыдущие месяцы,
– говорится в сообщении ПФУ.
Кому предоставят такую надбавку
Указанная надбавка предоставляется лицам, которые приобрели не менее 24 месяцев стажа после последнего перерасчета. За основу берутся данные по состоянию на 1 марта 2024 года.
С 1 апреля пенсии автоматически пересчитают пенсионерам, которые после назначения/предварительного перерасчета пенсии продолжали работать и на 1 марта 2024 года приобрели 24 месяца страхового стажа, или которые отработали менее 24 месяцев, но после назначения или предыдущего перерасчета пенсии прошло два года,
– уточняют в ПФУ.
Сейчас доплата за каждый год стажа равна 23,61 гривны. То есть, минимальная месячная надбавка, которую получит пенсионер, составит 47,22 гривны.