Рост пенсии в марте: кому дополнительно повысят выплаты

Несмотря на индексацию, у некоторых украинцев вырастут пенсионные выплаты более чем на 500 гривен. Повышение произойдет автоматически.

Как вырастет пенсия украинцев в марте

С 1 марта началась масштабная индексация пенсионных выплат. Минимальное повышение, которое ждет пенсионеров – 100 гривен, максимальное – 1 500 гривен.

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При этом, средняя пенсия составит уже 5 717 гривен. Однако, есть и те пенсионеры, кто совсем не почувствует повышения:

те, кто вышел на пенсию в течение последних 3 лет;

граждане, получающие самые высокие пенсионные выплаты;

лица с выплатами ниже минимальных.

Украинские пенсионеры, которым начислили пенсии ниже гарантированных, получают специальную надбавку. Таким образом их выплата достигает гарантированного размера. После индексации доплата аннулируется. А размер повышения, в результате перерасчета, как раз и достигнет суммы этой надбавки.

У кого еще вырастут пенсии

Граждане, достигшие определенного возраста, получают специальную возрастную надбавку к пенсии. По состоянию на теперь, эти суммы следующие:

лица от 70 до 74 лет включительно имеют – 300 гривен;

от 75 до 79 лет включительно – 456 гривен;

от 80 лет – 570 гривен.

Основным условием для получения возрастной надбавки является пенсия меньше 10 340,35 гривен.