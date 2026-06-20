Есть шанс получить более высокую пенсию: кому могут зачесть страховой стаж в 2026 году

Для части украинцев в 2026 году предусмотрено зачисление дополнительного страхового стажа. Это может существенно повлиять как на размер пенсии, так и на возможность её досрочного оформления.

Кому зачтут дополнительный стаж в 2026 году?

При назначении пенсии учитывается не только официальный трудовой стаж. В ряде случаев в него могут включить и периоды, когда человек не работал, но выполнял социально важные обязанности. В частности, это касается ухода за ребенком, который при определенных условиях может повлиять как на право выхода на пенсию, так и на размер будущих выплат, напоминает Пенсионный фонд.

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Например, украинское законодательство позволяет включать в страховой стаж период ухода за ребенком до трех лет. Это касается как родителей, находившихся в отпуске по уходу за ребенком, так и тех, кто временно не работал из-за необходимости ухаживать за малышом.

В то же время в 2026 году уточнен перечень лиц, в отношении которых в период ухода за ребенком осуществляется пенсионное страхование. К ним относятся лица, ухаживающие за ребенком до одного года и получающие соответствующие государственные выплаты, а также родители, официально находящиеся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им трехлетнего возраста, и неработающие граждане, осуществляющие уход за детьми в возрасте от одного до трех лет.

Именно эти периоды могут быть учтены при определении страхового стажа, что особенно важно для тех, кому не хватает необходимого количества лет для назначения пенсии.

Какие документы подтверждают право на зачет стажа?

Перечень документов зависит от того, когда именно лицо находилось в отпуске по уходу за ребенком. Если этот период пришелся на время до 2004 года, обычно достаточно предоставить свидетельство о рождении ребенка или его паспорт.В отдельных случаях в 2004 году может понадобиться справка органов социальной защиты о получении или неполучении пособия на ребенка.

Если уход осуществлялся после 1 января 2004 года, информацию в основном подтверждают данные из реестров Пенсионного фонда. В то же время в некоторых случаях могут дополнительно потребовать приказ о предоставлении отпуска по уходу за ребенком и свидетельство о его рождении.

Входит ли отпуск по уходу за ребенком в стаж по профессии?

Период ухода за ребенком до трех лет засчитывается не только в общий страховой стаж, но и в стаж работы по профессии или специальности. Кроме того, если это предусмотрено законодательством и подтверждено необходимыми документами, в такой стаж может быть включено и время ухода за ребенком до шести лет.