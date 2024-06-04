В Украине снова выросли зарплаты: какие специалисты получают больше всего

За год зарплаты украинцев значительно выросли. Такое увеличение обусловлено многими факторами, в частности, уровнем инфляции и утечкой квалифицированных кадров за границу.

На сколько выросли зарплаты

Средняя зарплата украинцев по итогам І квартала нынешнего года достигла 18 903 гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, она выросла на 22,5%.

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В то же время в феврале этого года инфляция начала замедляться. Она снизилась до 4% по сравнению со значением в 2023 году.

Как изменился размер зарплат

Реальный ВВП Украины в 2023 году увеличился на 5,3%, по сравнению с показателями 2022 года.

Зарплаты некоторых специалистов выросли более чем на 30%. Несмотря на это, часть украинцев до сих пор имеет невысокие выплаты.

Самые высокие зарплаты получали специалисты в таких сферах:

в области "Информации и телекоммуникаций" средняя зарплата составляла 49 473 гривны, за год она выросла на 35,6%;

финансовая и страховая деятельность – 39 116 гривен – увеличилась на 18,2%;

у работников авиационного транспорта – 34 699 гривен – выросла на 30%.

Наименьшие зарплаты, несмотря на рост выплат были у работников;