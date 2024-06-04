В Украине снова выросли зарплаты: какие специалисты получают больше всего
Источник:Госстат
За год зарплаты украинцев значительно выросли. Такое увеличение обусловлено многими факторами, в частности, уровнем инфляции и утечкой квалифицированных кадров за границу.
На сколько выросли зарплаты
Средняя зарплата украинцев по итогам І квартала нынешнего года достигла 18 903 гривен. По сравнению с аналогичным периодом 2023 года, она выросла на 22,5%.
Читайте также Украинцев предупредили о длительных отключениях электроэнергии: света может не быть по 10 часов
В то же время в феврале этого года инфляция начала замедляться. Она снизилась до 4% по сравнению со значением в 2023 году.Обратите внимание! Реальный ВВП Украины в 2023 году увеличился на 5,3%, по сравнению с показателями 2022 года.
Как изменился размер зарплат
Зарплаты некоторых специалистов выросли более чем на 30%. Несмотря на это, часть украинцев до сих пор имеет невысокие выплаты.
Самые высокие зарплаты получали специалисты в таких сферах:
- в области "Информации и телекоммуникаций" средняя зарплата составляла 49 473 гривны, за год она выросла на 35,6%;
- финансовая и страховая деятельность – 39 116 гривен – увеличилась на 18,2%;
- у работников авиационного транспорта – 34 699 гривен – выросла на 30%.
Наименьшие зарплаты, несмотря на рост выплат были у работников;
- учреждений культуры (библиотек, архивов, музеев) средняя зарплата составляет 11 063 гривны, она выросла на 15,1%;
- отрасли творчества и развлечений – 11 532 гривны – увеличились на 13,6%;
- образовательной сферы – 12 649 гривен – выросла на 14,4%.