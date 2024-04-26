Рост зарплаты: сколько в среднем получают украинцы

Зарплаты украинцев значительно выросли в течение последних лет. На это повлияло много факторов, в частности общая экономическая ситуация в стране.

Почему выросли зарплаты

Предприниматели вынуждены повысить зарплаты своих работников, чтобы удержать квалифицированные кадры. Ведь после начала полномасштабного вторжения из Украины выехало много людей.

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Среди тех, кто покинул страну, было достаточно высококвалифицированного персонала. Более того, в Украине сейчас ощущается нехватка работников в определенных сферах.

На сайтах поиска работы средняя зарплата в резюме по состоянию на апрель достигла 19 873 гривен. Для сравнения: в начале 2023 года это значение было 16 464 гривны.

При этом в вакансиях средняя зарплата достигла 18 728 гривен. В прошлом году в январе этот показатель был 14 715 гривен.

Как увеличились зарплаты

Госстат сообщает, что в 2023 году средняя номинальная зарплата украинцев выросла на 17,5%. Этот показатель достиг 17 442 гривен. При этом прошлогодняя инфляция составила 12,9%, соответственно, реально зарплата выросла на 4,6%.

На конец 2023 года средняя зарплата в Украине выросла до 19 231 гривны. В 2022 году аналогичный показатель составил 15 436 гривен.