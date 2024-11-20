Какой будет максимальная пенсия в 2025 году и кто ее получит

В Украине определен размер максимальной пенсии. Это значение учитывает не только основной размер выплаты, а и все возможные надбавки и доплаты.

Кто имеет право на максимальную пенсию

Размер максимальной пенсии не может быть больше 10 прожиточных минимумов для лиц, утративших трудоспособность, сообщает 24 Канал со ссылкой на Закон Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании".

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Обратите внимание! В максимальный размер пенсии не входит надбавка отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Максимальную пенсию могут получать лица, которые относятся к таким категориям:

работники местного самоуправления;

госслужащие;

ученые;

народные депутаты.

Обратите внимание! Максимальную пенсию смогут получить и лица, имевшие высокую заработную плату в течение жизни.

Как изменится размер максимальной пенсии в 2025 году

В 2024 году размер максимальной пенсии достиг 23 610 гривен. До 2028 года это значение не будет претерпевать изменений.

Напомним! Правительство утвердило Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год. Таким образом были зафиксированы некоторые соцстандарты на следующие несколько лет.