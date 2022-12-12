Украинцы могут отсрочить пенсию и получать больше

Украинцы, достигшие пенсионного возраста, могут сами выбирать, когда им выходить на пенсию. За каждый месяц отсрочки размер пенсии увеличится, однако ненамного.

За каждый месяц отказ от пенсии ее размер увеличится на 0,5%. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

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Если же человек решает выйти на пенсию позже, чем через 60 месяцев после наступления пенсионного возраста, то за каждый месяц пенсия будет увеличиваться на 0,75%. Такое правило будет работать, если у человека достаточно стажа для выхода на пенсию и продолжает официально работать.

То есть если человек выйдет на пенсию в 65 лет вместо 60, его пенсия увеличится на 30%, а если в 66, то на 39%.

Какой страховой стаж необходим

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 29 лет стажа. Ежегодное увеличение страхового стажа предполагается до 2028 года. Да, согласно закону:

с 1 января 2023 года потребуется не менее 30 лет стажа;

с 1 января 2024 года – не менее 31 года;

с 1 января 2025 года – не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года – не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года – не менее 34 лет;

с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Если же человек до 60 лет не накопил необходимое количество стажа для выхода на пенсию, то он может выйти на пенсию в 63 года со стажем:

с 1 января 2023 года – от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 года – от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 года – от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 года – от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 года – от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

Законодательством предусмотрено, что граждане, не успевшие накопить стаж до 63 лет, могут претендовать на выход на пенсию в 65 лет. Для этого им нужно иметь трудовой стаж от 15 лет:

с 1 января 2023 года – от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 года – от 15 до 21 года;

с 1 января 2025 года – от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 года – от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 года – от 15 до 24 лет;

с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Если нет даже 15 лет трудового стажа, украинцы, достигшие 65 лет, вместо пенсии смогут получать социальную помощь от государства при условии, что после 65 лет у пенсионера доход будет меньше прожиточного минимума.

Напомним, в декабре в Украине увеличились пенсии.