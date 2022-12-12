За кожен місяць відмови від пенсії її розмір збільшиться на 0,5%. Про це нагадує Пенсійний фонд України.

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Якщо ж людина вирішує вийти на пенсію пізніше ніж через 60 місяців після настання пенсійного віку, то за кожен місяць пенсія буде збільшуватися на 0,75%. Таке правило працюватиме, якщо людина має достатньо стажу для виходу на пенсію та продовжує офіційно працювати.

Тобто, якщо людина вийде на пенсію у 65 років замість 60, її пенсія збільшиться на 30%, а якщо в 66, то на 39%.

Який страховий стаж необхідний

Цьогоріч для виходу на пенсію в 60 років потрібно мати 29 років стажу. Щорічне збільшення страхового стажу передбачається до 2028 року. Так, згідно з законом:

з 1 січня 2023 року потрібно буде мати не менше 30 років стажу;

з 1 січня 2024 року – не менше 31 року;

з 1 січня 2025 року – не менше 32 років;

з 1 січня 2026 року – не менше 33 років;

з 1 січня 2027 року – не менше 34 років;

з 1 січня 2028 року – не менше 35 років.

Якщо ж людина до 60 років не накопичила необхідну кількість стажу для виходу на пенсію, то тоді вона може вийти на пенсію у 63 роки зі стажем:

з 1 січня 2023 року – від 20 до 30 років;

з 1 січня 2024 року – від 21 до 31 року;

з 1 січня 2025 року – від 22 до 32 років;

з 1 січня 2026 року – від 23 до 33 років;

з 1 січня 2027 року – від 24 до 34 років;

з 1 січня 2028 року – від 25 до 35 років.

Законодавством передбачено, що громадяни, які не встигли накопичити стаж до 63 років, вони можуть претендувати на вихід на пенсію у 65 років. Для цього їм потрібно мати трудового стажу від 15 років:

з 1 січня 2023 року – від 15 до 20 років;

з 1 січня 2024 року – від 15 до 21 року;

з 1 січня 2025 року – від 15 до 22 років;

з 1 січня 2026 року – від 15 до 23 років;

з 1 січня 2027 року – від 15 до 24 років;

з 1 січня 2028 року – від 15 до 25 років.

Якщо немає навіть 15 років трудового стажу, українці, які досягли 65 років, замість пенсії зможуть отримувати соціальну допомогу від держави за умови, що після 65 років у пенсіонера дохід буде меншим, ніж прожитковий мінімум.

Нагадаємо, у грудні в Україні збільшилися пенсії.