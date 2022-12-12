За каждый месяц отказ от пенсии ее размер увеличится на 0,5%. Об этом напоминает Пенсионный фонд Украины.

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Если же человек решает выйти на пенсию позже, чем через 60 месяцев после наступления пенсионного возраста, то за каждый месяц пенсия будет увеличиваться на 0,75%. Такое правило будет работать, если у человека достаточно стажа для выхода на пенсию и продолжает официально работать.

То есть если человек выйдет на пенсию в 65 лет вместо 60, его пенсия увеличится на 30%, а если в 66, то на 39%.

Какой страховой стаж необходим

В этом году для выхода на пенсию в 60 лет нужно иметь 29 лет стажа. Ежегодное увеличение страхового стажа предполагается до 2028 года. Да, согласно закону:

с 1 января 2023 года потребуется не менее 30 лет стажа;

с 1 января 2024 года – не менее 31 года;

с 1 января 2025 года – не менее 32 лет;

с 1 января 2026 года – не менее 33 лет;

с 1 января 2027 года – не менее 34 лет;

с 1 января 2028 года – не менее 35 лет.

Если же человек до 60 лет не накопил необходимое количество стажа для выхода на пенсию, то он может выйти на пенсию в 63 года со стажем:

с 1 января 2023 года – от 20 до 30 лет;

с 1 января 2024 года – от 21 до 31 года;

с 1 января 2025 года – от 22 до 32 лет;

с 1 января 2026 года – от 23 до 33 лет;

с 1 января 2027 года – от 24 до 34 лет;

с 1 января 2028 года – от 25 до 35 лет.

Законодательством предусмотрено, что граждане, не успевшие накопить стаж до 63 лет, могут претендовать на выход на пенсию в 65 лет. Для этого им нужно иметь трудовой стаж от 15 лет:

с 1 января 2023 года – от 15 до 20 лет;

с 1 января 2024 года – от 15 до 21 года;

с 1 января 2025 года – от 15 до 22 лет;

с 1 января 2026 года – от 15 до 23 лет;

с 1 января 2027 года – от 15 до 24 лет;

с 1 января 2028 года – от 15 до 25 лет.

Если нет даже 15 лет трудового стажа, украинцы, достигшие 65 лет, вместо пенсии смогут получать социальную помощь от государства при условии, что после 65 лет у пенсионера доход будет меньше прожиточного минимума.

Напомним, в декабре в Украине увеличились пенсии.