Как увеличить размер своей будущей пенсии: в Пенсионном фонде назвали два правила

В Украине можно самостоятельно увеличить собственную пенсию, которую человеку будут начислять в будущем, когда он достигнет соответствующего возраста. Для этого нужно сделать две вещи.

Как украинцам увеличить свою будущую пенсию

Речь идет об официальном трудоустройстве и уплате единого социального взноса, которые являются главными факторами увеличения выплат, пишет 24 канал со ссылкой на Пенсионный фонд.

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Так украинцам объяснили, что размер будущей пенсии напрямую зависит от объема единого взноса. Именно этот налог ежемесячно уплачивается с заработной платы в бюджет Пенсионного фонда.

Чем больше взнос, и чем дольше вы его платите – тем выше будет ваша пенсия после достижения пенсионного возраста,

– отметили в ПФУ.

В частности учреждение опубликовало отчет за девять месяцев прошлого года. По данным отчета, более 57 тысяч рабочих мест было выведено из тени за 9 месяцев 2024 года. Это означает, что с них начали платить налоги.

Подобное изменение обеспечило дополнительные поступления в ПФУ в 97 миллионов гривен единого взноса. Это повлияло на выплаты нынешним пенсионерам в Украине.

Обратите внимание! Однако это также гарантия пенсионных прав нынешним работникам.