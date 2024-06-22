Высокие пенсии на старости: что нужно сделать, чтобы получить достойные выплаты

Чтобы получать высокую пенсию, украинцам придется работать дольше, а также осуществлять определенные накопления. Сделать это можно благодаря накопительным фондам или частным сбережениям.

Когда пора думать о пенсии

Чтобы получать пенсию в течение 20 лет, на нее придется работать около 40 лет. Эксперт по вопросам пенсионного обеспечения Лидия Ткаченко отметила, что о будущих выплатах надо начинать думать с 20 – 30 лет.

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У нас 20 – 30-летние не думают о пенсии. Горизонт планирования очень небольшой,

– сказал руководитель отдела аналитики Concorde Caputal Александр Паращий.

В Украине негосударственные пенсионные фонды сталкиваются с проблемами, поскольку полномасштабная война, продолжающаяся, препятствует их способности увеличивать или сохранять сбережения в стабильных акциях компаний из-за отсутствия функционирующего фондового рынка.

Как получить высокую пенсию в будущем

Купить землю или квартиру, чтобы потом иметь доход, сдавая ее в аренду

Это актив, который в любой момент можно продать. Однако сначала необходимо накопить на покупку жилья или земли, что может занять очень много времени.

Откладывать в валюте

Стоит покупать валюту сразу нескольких стран (лучше выбирать три разные валюты, две из которых – доллар и евро). Собрав достаточную сумму, средства лучше инвестировать (в частности в покупку недвижимости).

Покупать ОВГЗ, открывать депозиты

Сейчас ОВГЗ имеет высокую доходность. Также достаточно высокие депозитные ставки на вклады в гривне. Но и ОВГЗ, и банковские депозиты – инструмент для краткосрочных инвестиций.

Покупка золота

Банковское золото за 5 лет подорожало с 33,7 тысячи до 90,8 тысячи гривен за тройскую унцию (31.10348 грамм). Соответственно, покупать золото даже выгоднее, чем доллары.