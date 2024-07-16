Рост тарифа на газ в июле: какое заявление сделал "Нафтогаз"
Источник:"Нафтогаз"
Тариф на газ от "Нафтогаза" остается без изменений в течение последних нескольких сезонов. Однако, недавно в сети появилась информация о росте стоимости сырья.
На сколько вырастет стоимость газа
Тариф на газ для населения не изменится в июле. Нынешняя цена должна быть постоянной до конца апреля следующего года.
Читайте также Какие доплаты к пенсии могут иметь пенсионеры в 65 лет
Опять ходят слухи о якобы возможном повышении цены на газ для бытовых потребителей. Опровергаем: тариф на газ от ГК "Нафтогаз Украины" остается неизменным. Фиксированная цена гарантирована до 30 апреля 2025 года,
– говорится в сообщении "Нафтогаза".
Представители поставщика уточняют, что "Нафтогаз" понимает тяжесть ситуации в Украине и обязуется добросовестно выполнять свои обязанности.
Какие тарифы на газ сейчас
"Нафтогаз" взял на себя обязательства стать поставщиком последней надежды. Сейчас эта компания обслуживает ориентировочно 98% украинских потребителей.
Тариф для населения в компании "Нафтогаз" в настоящее время составляет 7,96 гривны за кубометр газа. Другие регуляторы самостоятельно устанавливают стоимость сырья.