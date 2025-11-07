В Укрзализныце рассказали, как пожилые люди смогут воспользоваться программой "УЗ-3000"
- Программа "УЗ-3000" предоставляет 3000 бесплатных километров для путешествий по Украине всем гражданам, билеты можно купить онлайн.
- Пожилым людям без смартфонов могут помочь социальные службы и волонтеры.
В декабре в Украине начнет действовать программа "УЗ-3000". Она предоставляет 3000 бесплатных километров на путешествия по Украине для всех граждан. Купить билеты можно будет онлайн через приложение.
Как воспользоваться программой "УЗ-3000" людям, которые не имеют смартфонов и приложения "Укрзализныця", ответил гендиректор компании Александр Перцовский, передает 24 Канал.
Смотрите также Программа "УЗ-3000" по бесплатным поездкам: Свириденко назвала дату запуска
Как пожилым людям получить бесплатные путешествия Укрзализныцей?
По словам Перцовского, некоторые социальные службы могут помочь таким людям получить билет и установить нужное приложение.
Эта программа особенно подходит для пожилых людей. В мире пожилые люди активно путешествуют, но в Украине они часто лишены такой возможности. Для них важна стоимость поездки, однако они гибкие в выборе времени – им не обязательно отправляться в часы пик.
Наиболее реалистичным сейчас представляется сотрудничество Укрзализныци с организациями, которые работают с пожилыми людьми. Можно организовывать для них совместные путешествия, привлекая местные музеи, кафе и другие учреждения, создавая дневные туры, например, во Львов или Ужгород.
В этом могут помочь общественные организации и волонтеры.
Перцовский отметил: если программа покажет успешные результаты, в будущем рассмотрят возможность добавить оффлайн-формат.
Что известно о программе "УЗ-3000"?
- Программа "УЗ-3000" заработает с 1 декабря. Она будет действовать в течение 4 месяцев. Цель инициативы – использовать свободные места в поездах в периоды низкого спроса.
- Программа будет работать только для плацкартных вагонов и купе, "УЗ-3000" не распространяется на СВ и "Интерсити".
- Ожидается, что дополнительные пассажиры за "километры" будут использовать имеющиеся места без значительного увеличения расходов, а доходы от платных сервисов (СВ, 1 класс, международные поезда) будут перекрывать их стоимость, уменьшая потребность в государственном финансировании.