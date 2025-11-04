"УЗ-3000": в Кабмине рассказали, когда и сколько будет действовать программа поездок "за километры"

Недавно в Украине анонсировали новую программу транспортной поддержки "УЗ-3000". Она распространяется на поездки в дальнем сообщении на внутренние рейсы по стране и не распространяется на премиум-сегмент.

Детали рассказал председатель правления АО "Укрзализныця" Александр Перцовский. О том, как долго будет действовать программа, читайте в материале 24 Канала.

Когда и сколько будет действовать программа "УЗ-3000"?

"УЗ-3000" должна разгрузить пиковые периоды, ведь в августе железная дорога перевозит 2,6 миллиона пассажиров, тогда как в феврале – только 1,9 миллиона. Во время наименьшей нагрузки есть возможность дозаполнять места, дополнительно перевозя людей без наращивания расходов.

В период низкого спроса на пассажирские перевозки Укрзализныця имеет 200 – 250 тысяч незаполненных мест в месяц в поездах дальнего следования. И именно их предлагает использовать для социальной программы,

– отметил Перцовский.

Украинцы получат бесплатные 3 000 километров уже этой зимой. Программа заработает в декабре и продлится ориентировочно 4 месяца.

Предварительно планируют сфокусироваться на пассажирах с прифронтовых территорий, но детальную механику программы пока еще прорабатывают.

К слову, "УЗ-3000" разворачивают параллельно со стартом системной компенсации реальной себестоимости пассажирских перевозок. Это улучшит ситуацию для железной дороги, а также сохранит доступность путешествий для всех украинцев.

Кроме того, вводить дополнительные сервисы в категориях люкс, 1 класса и международных поездах. Эти доходы будут перекрывать стоимость поездок "за километры", чтобы не увеличивать потребность в государственном финансировании.

Поддержка пассажирских перевозок – это средства налогоплательщиков, поэтому они должны почувствовать этот эффект,

– резюмировал Перцовский.

Также премьер-министр Украины Юлия Свириденко отметила, что 16 миллиардов гривен поддержки от государства для Укрзализныци на 2026 год не равны программе "УЗ-3000".

Что известно о поездках "за километры"?