"УЗ-3000": у Кабміні розповіли, коли і скільки діятиме програма поїздок "за кілометри"

Нещодавно в Україні анонсували нову програму транспортної підтримки "УЗ-3000". Вона розповсюджується на поїздки в далекому сполученні на внутрішні рейси по країні й не поширюється на преміум-сегмент.

Деталі розповів голова правління АТ "Укрзалізниця" Олександр Перцовський. Про те, як довго діятиме програма, читайте в матеріалі 24 Каналу.

Коли і скільки діятиме програма "УЗ-3000"?

"УЗ-3000" має розвантажити найпіковіші періоди, адже в серпні залізниця перевозить 2,6 мільйона пасажирів, тоді як у лютому – лише 1,9 мільйона. У час найменшого навантаження є можливість дозаповнювати місця, додатково перевозячи людей без нарощення витрат.

У період низького попиту на пасажирські перевезення Укрзалізниця має 200 – 250 тисяч незаповнених місць на місяць у поїздах далекого сполучення. І саме їх пропонує використати для соціальної програми,

– зауважив Перцовський.

Українці отримають безкоштовні 3 000 кілометрів уже цієї зими. Програма запрацює в грудні й триватиме орієнтовно 4 місяці.

Попередньо планують сфокусуватися на пасажирах із прифронтових територій, але детальну механіку програми наразі ще опрацьовують.

До слова, "УЗ-3000" розгортають паралельно зі стартом системної компенсації реальної собівартості пасажирських перевезень. Це покращить ситуацію для залізниці, а також збереже доступність подорожей для всіх українців.

Окрім того, вводитимуть додаткові сервіси в категоріях люкс, 1 класу та міжнародних поїздах. Ці доходи перекриватимуть вартість поїздок "за кілометри", щоб не збільшувати потребу в державному фінансуванні.

Підтримка пасажирських перевезень – це кошти платників податків, тому вони мають відчути цей ефект,

– резюмував Перцовський.

Також прем'єр-міністерка України Юлія Свириденко наголосила, що 16 мільярдів гривень підтримки від держави для Укрзалізниці на 2026 рік не дорівнюють програмі "УЗ-3000".

Що відомо про поїздки "за кілометри"?