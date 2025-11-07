Будут ограничения, ежедневно ездить не получится: в Укрзализныце рассказали, как будет работать "УЗ-3000"
- Программа "УЗ-3000" заработает с 1 декабря, целью является использование свободных мест в поездах в периоды низкого спроса.
- "УЗ-3000" рассчитана прежде всего на зимний сезон – преимущественно январь, февраль, а также, возможно, октябрь и ноябрь.
Новая программа транспортной поддержки для украинцев "УЗ-3000" должна заработать уже 1 декабря. Однако инициатива будет предусматривать ряд ограничений.
Об этом во время пресс-конференции рассказал генеральный директор Укрзализныци Александр Перцовский, сообщает 24 Канал.
Как будет работать программа "УЗ-3000"?
Александр Перцовский объяснил, что программа "УЗ-3000" рассчитана прежде всего на зимний сезон – преимущественно январь, февраль, а также, возможно, октябрь и ноябрь. Именно в эти месяцы наблюдается самая низкая загрузка поездов.
Известно также, что пилотный запуск планируется в декабре, хотя этот месяц является неравномерным по пассажиропотоку. В первую очередь программа заработает для прифронтовых регионов, а уже в январе она станет доступной для всех.
Целью "УЗ-3000" является использование свободных мест в поездах в периоды низкого спроса, чтобы дать пассажирам возможность путешествовать по стране.
Будет ограничение. Пока мы думаем, что до четырех поездок, возможно, будет меньше. Идея не в том, чтобы каждый день ездить Киев – Жмеринка,
– отметил Перцовский.
Также предусмотрена система проверки билетов (антифрод), ведь покупать их можно будет только на собственное имя, чтобы предотвратить спекуляции.