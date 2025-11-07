Будуть обмеження, щодня їздити не вийде: в Укрзалізниці розповіли, як працюватиме "УЗ-3000"

Нова програма транспортної підтримки для українців "УЗ-3000" повинна запрацювати вже 1 грудня. Однак ініціатива передбачатиме низку обмежень.

Про це під час пресконференції розповів генеральний директор Укрзалізниця Олександр Перцовський, повідомляє 24 Канал.

Як працюватиме програма "УЗ-3000"?

Олександр Перцовський пояснив, що програма "УЗ-3000" розрахована насамперед на зимовий сезон – переважно січень, лютий, а також, можливо, жовтень і листопад. Саме в ці місяці спостерігається найнижче завантаження поїздів.

Відомо також, що пілотний запуск планується у грудні, хоча цей місяць є нерівномірним за пасажиропотоком. В першу чергу програма запрацює для прифронтових регіонів, а вже в січні вона стане доступною для всіх.

Метою "УЗ-3000" є використання вільних місць у поїздах у періоди низького попиту, щоб дати пасажирам можливість подорожувати країною.

Буде обмеження. Поки що ми думаємо, що до чотирьох поїздок, можливо, буде менше. Ідея не в тому, щоб кожного дня їздити Київ – Жмеринка,

– зазначив Перцовський.

Також передбачено систему перевірки квитків (антифрод), адже купувати їх можна буде лише на власне ім’я, щоб запобігти спекуляціям.