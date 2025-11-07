Укр Рус
Будуть обмеження, щодня їздити не вийде: в Укрзалізниці розповіли, як працюватиме "УЗ-3000"
7 листопада, 15:59
5

Будуть обмеження, щодня їздити не вийде: в Укрзалізниці розповіли, як працюватиме "УЗ-3000"

Поліна Буянова
Основні тези
  • Програма "УЗ-3000" запрацює з 1 грудня, метою є використання вільних місць у поїздах у періоди низького попиту.
  • "УЗ-3000" розрахована насамперед на зимовий сезон – переважно січень, лютий, а також, можливо, жовтень і листопад. 

Нова програма транспортної підтримки для українців "УЗ-3000" повинна запрацювати вже 1 грудня. Однак ініціатива передбачатиме низку обмежень.

Про це під час пресконференції розповів генеральний директор Укрзалізниця Олександр Перцовський, повідомляє 24 Канал.

Як працюватиме програма "УЗ-3000"?

Олександр Перцовський пояснив, що програма "УЗ-3000" розрахована насамперед на зимовий сезон – переважно січень, лютий, а також, можливо, жовтень і листопад. Саме в ці місяці спостерігається найнижче завантаження поїздів.

Відомо також, що пілотний запуск планується у грудні, хоча цей місяць є нерівномірним за пасажиропотоком. В першу чергу програма запрацює для прифронтових регіонів, а вже в січні вона стане доступною для всіх.

Метою "УЗ-3000" є використання вільних місць у поїздах у періоди низького попиту, щоб дати пасажирам можливість подорожувати країною.

Буде обмеження. Поки що ми думаємо, що до чотирьох поїздок, можливо, буде менше. Ідея не в тому, щоб кожного дня їздити Київ – Жмеринка, 
– зазначив Перцовський.

Також передбачено систему перевірки квитків (антифрод), адже купувати їх можна буде лише на власне ім’я, щоб запобігти спекуляціям.

Важливо! Програма діятиме лише для плацкартних вагонів та купе, "УЗ-3000" не поширюється на СВ та "Інтерсіті"

Гендиректор Укрзалізниці розповів, що в мобільному застосунку також планується підказка напрямків, куди можна буде поїхати за ці кілометри від міста, де перебуває людина.

Що відомо про нову програму для українців?

  • Володимир Зеленський доручив уряду напрацювати пакет "Зимової підтримки" для українців. За словами президента, деталі програми Кабінет міністрів має представити до 15 листопада.
     

  • До "Зимової підтримки" долучилася Укрзалізниця: компанія пропонує 3000 безоплатних кілометрів на подорожі Україною. 
     

  • За словами представників Укрзалізниці, дистанцію в 3000 кілометрів обрали невипадково – це відстань, що дорівнює подорожі туди й назад найдовшим на сьогодні рейсом по Україні.